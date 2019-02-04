4 Февр. 09:12 2019-02-04T09:12:31+03:00

Не доставайся же ты никому: буйная сахалинка разбила технику, чтобы не отдавать ее приставам Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Порядка 283 тысяч рублей долга накопили двое жителей Южно-Сахалинска. Мужчина и женщина не торопились возвращать долги, поэтому судебные приставы постановили взыскать деньги в солидарном порядке – по 141,5 тысячи рублей с каждого. Однако платить по счетам жители островной столицы не спешили.

Имущества ни у мужчины, ни у женщины не было, тогда приставы наведались к ним домой. В квартире, как сообщает пресс-служба главка ФССП по Сахалинской области, было найдено имущество, которое может пойти в счет уплаты долга. Но дама не хотела просто так расставаться с ним.

Женщина начала вести себя буйно и разбила технику, на которую пристав хотел наложить арест. Такое поведение расценили как «воспрепятствование законной деятельности», за что предусмотрена административная ответственность. Материал вскоре будет рассмотрен в суде.

Что до мужчины-должника, то, как оказалось, у него есть официальная работа. В связи с этим из его зарплаты, возможно, будут удерживать часть денег. Соответствующее постановление направлено по месту работы.

ИСТОЧНИК KP.RU