4 Февр. 09:40 2019-02-04T09:40:34+03:00

Интернет пришел в 45 сел Хабаровского края за два года Фото: Правительство Хабаровского края

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В регионе завершен проект по обеспечению доступом к интернету сел с населением более 500 человек. Реализовывали инициативу два года, за это время построено порядка 600 километров волоконно-оптических линий связи.

Интернет, цифровое телевидение и другие цифровые сервисы и услуги пришла в села Амурского, Бикинского, Хабаровского, Комсомольского, Николавеского, Ульчского, Солнечного, имени Лазо и Верхнебуриинского районов.

- Мы должны обеспечить жителей региона всеми преимуществами современных технологий. Такая возможность, за последние два года, появилась еще у 42 тысяч граждан Хабаровского края. С помощью гаджетов люди получают доступ к интернету и возможность пользоваться государственными услугами в электронном виде, - сказал Кирилл Берман, и.о. министра информационных технологий и связи региона.

Высокая скорость передачи данных, как отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края, обеспечивается благодаря прокладке кабелей до оборудования пользователя. Кстати, кроме этого, в 40 отдаленных населенных пунктах региона установлены Wi-Fi точки. Подключиться к ней может любой местный житель. Аналогичные точки появятся еще в 56 селах и поселках региона.

ИСТОЧНИК KP.RU