Игрок хабаровского «СКА-Нефтяник» Максим Ишкельдин признан лучшим полузащитником ЧМ-2019 по бенди

4 Февр. 10:45 2019-02-04T11:08:35+03:00

Шесть лет назад Максим уже входил в список All Star Team мирового первенства

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба чемпионата мира по хоккею с мячом, проходившего в шведском Венерсборге, опубликовала All Star Team 2019 - список лучших игроков мирового первенства. Среди прочих лучшим полузащитником в нем назван Максим Ишкельдин, хоккеист хабаровского клуба «СКА-Нефтяник».

На ЧМ-2019 Максим забил четыре гола в ворота соперников, отдал шесть голевых передач. Причем хет-трик хабаровский хавбек оформил в ворота основных соперников российской сборной – команды хозяев турнира в матче открытия чемпионата.

- Помимо этого, полузащитник хабаровской команды является шестикратным чемпионом мира, серебряным призером чемпионатов мира 2012, 2017 годов. Максима Ишкельдина уже признавали лучшим игроком ЧМ в 2013 году. Восемь раз его включали в список лучших игроков страны, - сообщили в пресс-службе «СКА-Нефтяника».

Кроме Ишкельдина еще один хоккеист хабаровский «армейцев» вошел в список всех звезд – Эрик Петтерссон, признанный компетентным жюри лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

Напомним, что 2 февраля в Швеции завершился 39 чемпионат мира по бенди. В финальном матче команда России, в которую вошли семеро игроков из Хабаровска, одержала волевую победу над сборной хозяев мирового первенства. Это уже 12 «золото» России на чемпионатах мира по хоккею с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU