4 Февр. 10:17 2019-02-04T10:17:31+03:00

В колониях под Хабаровском прививают свиней от ящура. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

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В одном из крупных свиноводческих комплексов Хабаровского края – Скифагро-ДВ – зафиксирована вспышка ящура. Предприятие находится рядом с исправительными колониями, в которых выращивают и разводят хрюшек.

Как сообщает пресс-служба главка ФСИН России по Хабаровскому краю, крупная вспышка опасного заболевания зафиксирована всего в десяти километрах от исправительной колонии номер три. В «угрожаемую зону» также попали тюрьма за номером 13 и колония-поселения номер 22, которые находятся в селе Заозерном. В них имеются свои животноводческие хозяйства с общим числом поголовья более тысячи свиней.

Чтобы не допустить вспышку ящура, в колониях провакцинированы все свиньи. Кроме этого, ветеринары ежедневно осматривают животных и выборочно меряют температуру.

Напомним, что из-за выспышки ящура в Хабаровском крае введен режим ЧС. Специалисты проводят тотальные проверки магазинов и рынков, где продается свинина. Губернатор региона временно приостановил продажу охлажденного мяса хрюшек.

Специлисты рассказали, как определить ящур у животных, и как защитить их и себя от вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU