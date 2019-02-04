Хабаровчане временно не смогут следить за автобусами и трамваями онлайн

4 Февр. 11:14 2019-02-04T11:14:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители и гости Хабаровска временно не смогут отследить, когда к остановке подойдет следующий автобус или трамвай. В неведении люди будут находиться две недели.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, информация о движении общественного транспорта на маршрутах, принадлежащих городу, будет отсутствовать с 4 по 18 февраля. Данных о прибытии автобусов и трамваев к остановкам не будет на всех электронных носителях – информационных табло, в мобильных приложениях, на сайтах в интернете.

В мэрии краевой столицы просят с понимание отнестись к сложившейся ситуации и напоминают, что информацию о времени прибытия общественного транспорта и интервалах движения можно посмотреть на сайте администрации в разделе «Иная информация» - «Информация для пассажиров» - «Информация о плановом количестве пассажирских транспортных средств на маршрутах города».

Телефон диспетчера управления городского управления ртранспорта: 91-02-07.

ИСТОЧНИК KP.RU