2019-02-04T12:19:08+03:00
Общество

Карантин в школах и детсадах Хабаровска: более 800 детей заболели ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией

На карантин закрыты 14 групп в детских садах и 58 классов в школах
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске более 800 детей заболели ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмониейВ Хабаровске более 800 детей заболели ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмониейФото: Борис КОКУРИН
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По данным министерства образования города, у трех хабаровских детсадовцев выявлена внебольничная пневмония, грипп лабораторно подтвержден у шести учащихся школ, у остальных заболевших диагноз – ОРВИ.

- Четырнадцать групп в детских садах и пятьдесят восемь классов в школах Хабаровска закрыты на карантин. В общей сложности, по данным управления образования, в них заболело более 800 детей. Во всех учреждениях принимаются необходимые меры профилактики: помещения регулярно проветриваются, ведется влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, - рассказала Светлана Сенникова, сотрудник пресс-службы мэрии Хабаровска.

Только за последнюю неделю в лечебные заведения краевой столицы с симптомами ОРВИ обратились более семи тысяч человек. По данным специалистов, эпидемический порог в городе превышен более чем на двадцать процентов. В Хабаровске запрещены массовые мероприятия с участием детей. На спад, по оценке медиков, количество заболевший пойдет уже с началом весны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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