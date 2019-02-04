Карантин в школах и детсадах Хабаровска: более 800 детей заболели ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией
По данным министерства образования города, у трех хабаровских детсадовцев выявлена внебольничная пневмония, грипп лабораторно подтвержден у шести учащихся школ, у остальных заболевших диагноз – ОРВИ.
- Четырнадцать групп в детских садах и пятьдесят восемь классов в школах Хабаровска закрыты на карантин. В общей сложности, по данным управления образования, в них заболело более 800 детей. Во всех учреждениях принимаются необходимые меры профилактики: помещения регулярно проветриваются, ведется влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, - рассказала Светлана Сенникова, сотрудник пресс-службы мэрии Хабаровска.
Только за последнюю неделю в лечебные заведения краевой столицы с симптомами ОРВИ обратились более семи тысяч человек. По данным специалистов, эпидемический порог в городе превышен более чем на двадцать процентов. В Хабаровске запрещены массовые мероприятия с участием детей. На спад, по оценке медиков, количество заболевший пойдет уже с началом весны.
ИСТОЧНИК KP.RU