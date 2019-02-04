2019-02-04T11:46:13+03:00
Происшествия

Мужчина «погорел» на продаже шкуры краснокнижного тигра в Хабаровском крае

Части редкой кошки, как говорит подозреваемый, он нашел в тайге
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мужчина «погорел» на продаже шкуры краснокнижного тигра в Хабаровском краеМужчина «погорел» на продаже шкуры краснокнижного тигра в Хабаровском краеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Осенью прошлого года ФСБ получила информацию о том, что в регионе к продаже готовятся шкура и части амурского тигра. Сбыть товар пытался 43-лений житель поселка Мухен (район имени Лазо).

Под видом покупателя, как рассказали в пресс-службе главка Следственного комитета по Хабаровскому краю, выступил сотрудник ФСБ. Сделка на 650 тысяч рублей состоялась 10 ноября. В момент передачи товара, мужчину задержали.

Мужчина «погорел» на продаже шкуры краснокнижного тигра в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Мужчина «погорел» на продаже шкуры краснокнижного тигра в Хабаровском краеФото: СУ СК России по Хабаровскому краю

- Во время следствия подозреваемый признался в содеянном и раскаялся. Мужчина рассказал, что сам тигра не убивал, а шкуру и части животного нашел в тайге, расфасованное по мешкам, - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа частей особо ценного дикого животного…». Максимальное наказание – до трех лет тюрьмы свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Однако следователь посчитал, что преступление не тянет на отбывание наказания в колонии, поэтому направил в мировой суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Его размер либо устанавливает суд, либо он должен быть не более половины от штрафа, предусмотренного статьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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