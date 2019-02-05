2019-02-05T02:20:08+03:00
Общество

В этом году в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 24 километров дорог

Это самый масштабный ремонт улично-дорожной сети в городе Юности за последние тридцать лет
Борис КОКУРИН
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В этом году в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 24 километров дорогВ этом году в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют более 24 километров дорогФото: Борис КОКУРИН
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Работы начнутся, как только с улиц Комсомольска-на-Амуре сойдет снег и установятся положительные среднесуточные температуры. Всего на ремонт улично-дорожной сети будет потрачено полмиллиарда рублей – такие вложения, самые, кстати, крупные за последний три десятка лет, стали возможны, благодаря участию Комсомольска-на-Амуре в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги России».

- В планах преобразить 21 улицу общей протяженностью 24 километра 640 метров, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы города. - Самые значительные работы будут проходить на проспекте Первостроителей. На всем протяжении заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, полностью поменяют бордюр, поднимут колодцы, отремонтируют тротуары, нанесут разметку, установят дорожные знаки.

Мене масштабные ремонтные работы пройдут на улицах Павловского, Пропарочной, Урожайной, Молодогвардейской, Васянина, Щорса, Зеленой, Советской, Комсомольской, Шиханова, Пирогова, Пендрие, Магистральном шоссе, Димитрова, Волочаевском шоссе, проспекте Октябрьский, проспекте Победы. улице Каменная и на автодороге на поселок Берлин микрорайона "Дружба".

ИСТОЧНИК KP.RU

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