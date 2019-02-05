2019-02-05T03:13:52+03:00
Общество

Одиннадцать домов в Хабаровске остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Когда квартиры снова подключат к водоснабжению – пока неизвестно
Элина ОГАНЕСЯН
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Одиннадцать домов в Хабаровске остались без холодной воды из-за коммунальной аварииОдиннадцать домов в Хабаровске остались без холодной воды из-за коммунальной аварииФото: Мария ЛЕНЦ
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Коммунальная авария произошла сегодня, пятого февраля, ранним утром. Из-за инцидента без холодной воды остались жители одиннадцати домов краевого центра. Отключения произошли по адресам: улица Урицкого, 14А, 16, 16А, 18, 18А, 20, 22; улица Узловая, 1, 3, 3А и улица Центральная, 17. Холодное водоснабжение до сих пор прервано.

Как сообщает администрация Хабаровска, ответственным за устранение последствий течи холодной воды является МУП «Водоканал». Специалистам предстоит осмотреть место аварии и восстановить водоснабжение у их потребителей.

Пока же никаких прогнозов о том, когда холодная вода появится в домах, нет. Восстановительные работы ведутся до сих пор.

Между тем, горячая вода и отопление есть во всех многоквартирных домах краевого центра. Авария не повлекла за собой нарушения в их подаче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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