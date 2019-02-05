2019-02-05T03:41:03+03:00
Происшествия

Свидание со знакомой из интернета закончилось для хабаровчанина угоном машины

Девушка избила кавалера и укатила на его иномарке за 200 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Свидание со знакомой из интернета закончилось для хабаровчанина угоном машиныСвидание со знакомой из интернета закончилось для хабаровчанина угоном машиныФото: Рустем АХУНОВ
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Житель Железнодорожного района познакомился в интернете с миловидной 23-летней хабаровчанкой. Мужчина решил встретиться с онлайн-знакомой и пригласил ее на свидание. Местом для рандеву молодой человек выбрал не роскошный ресторан, а салон своего авто.

В машине онлайн-приятели принялись распивать алкоголь. В процессе свидания девушка несколько раз просила кавалера «дать порулить», но тот не разрешал малознакомой даме в нетрезвом виде садиться за руль. Градус опьянения рос, и девушка из интернета попросила владельца авто выйти на улицу, нанесла ему несколько ударов и укатила разъезжать по ночному городу.

- Об угоне авто за 200 тысяч рублей хабаровчанин заявил в полицию. Правоохранители нашли девушку, и оказалось, что она не без греха: в 2018 году жительница Индустриального района была фигурантом уголовного дела из-за кражи двух телефонов у посетительниц кафе. Сейчас хабаровчанка нигде не работает, - отметили в пресс-службе главка МВД России по Хабаровскому краю.

Угнанный автомобиль удалось отыскать на Краснореченской улице. Девушка бросила его там после того, как в нем закончилось топливо - она нескольких часов каталась по Хабаровску. При этом состояние алкогольного опьянения ее не смутило.

Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». Максимальное наказание – до семи лет тюрьмы. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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