Лжепочтальон из Комсомольска-на-Амуре обманула 93-летнюю пенсионерку

5 Февр. 04:19 2019-02-05T04:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре к сотрудникам полиции обратилась 93-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенницы, которая представилась почтальоном. Женщина сказала старушке, что принесла пенсию, но ей потребуется сдача.

- Она заверила пенсионерку, что у нее имеются крупная купюра в размере 100 тысяч рублей, поэтому их нужно разменять. Пожилая комсомольчанка передала женщине «сдачу» в сумме 29 тысяч рублей, но лжепочтальон сказала, что этих денег недостаточно, - рассказывают подробности в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Оставшуюся часть денежных средств она предложила разменять сама, а затем пообещала вернуться и выдать пенсию потерпевшей. После этого, злоумышленница незаметно положила деньги пенсионерки в свою сумку и покинула квартиру.

Конечно, лжепочтальон больше не появлялась у пенсионерки. После чего пожилая комсомольчанка и забила тревогу. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование. Сотрудники полиции устанавливают лица, которые могут быть причастны к случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU