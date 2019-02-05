2019-02-05T04:54:01+03:00
Общество

В Хабаровском крае становится все больше больных гриппом и ОРВИ

Эпидпорог на 12 территориях превышен уже на 42 процента
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Хабаровском крае становится все больше больных гриппом и ОРВИВ Хабаровском крае становится все больше больных гриппом и ОРВИФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ. И без того напряженная ситуация становится еще более накаленной. Только за прошлую неделю медики зафиксировали в регионе больше 15 тысяч новых случаев заражения этими вирусами. Сразу в 12 районах края эпидпорог превышен на 42 процента.

При этом заболеванию чаще всего подвержены дети от 3 до 6 лет, подростки 7-14, пенсионеры и беременные женщины. В тех районах, где число заболевших превышает норму, в поликлиниках организовали отдельный прием пациентов, посещение больных в стационаре ограничили. А в школах и детских садах в обязательном порядке проходят, так называемые, «утренние фильтры».

- При отсутствии по болезни более 20% детей и подростков в группе или классе образовательным организациям предписано приостановить учебный процесс на срок до 7 дней. В ряде школ уже воспользовались этим правилом. Сейчас важно не допустить дальнейшего распространения вирусов. Поэтому мы рекомендовали отменить все массовые мероприятия в школах и детсадах, - отметила Нина Осипова, консультант отдела организации оказания медицинской помощи взрослому населению минздрава края.

Врачи мониторят ситуацию с заболеваемостью гриппом отдельно. В Хабаровском крае, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на данный момент зафиксировано 259 случаев, которые уже подтвердили лабораторно. При этом у больных ОРВИ на 79 процентов вырос удельный вирус гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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