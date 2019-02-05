2019-02-05T05:33:08+03:00
Происшествия

«Вор-карманник» обокрал женщину в одном из магазинов Хабаровска

Добычей рецидивиста стали четыре тысячи рублей
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Вор-карманник» обокрал женщину в одном из магазинов Хабаровска«Вор-карманник» обокрал женщину в одном из магазинов ХабаровскаФото: Александр ГЛУЗ
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В Хабаровске полицейские задержали опытного воришку, который попался на краже денег из сумочки местной жительницы. Мужчина стащил у потерпевшей кошелек, в котором находились четыре тысячи рублей. С заявлением о краже женщина пошла в полицию.

- Она рассказала, что днем заходила в торговый павильон на улице Краснореченской и запомнила, что в магазине возле нее находился подозрительного вида молодой человек, - рассказывают в УМВД России по Хабаровскому краю. - Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники смогли установить его личность. Женщина опознала предполагаемого подозреваемого по фотографиям.

Полицейские установили личность воришки. Им оказался 29-летний мужчина, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности за различные кражи и угон автомобиля, отбывал наказание в местах лишения свободы. Подозреваемый во всем признался и рассказал, что деньги попросту пропил.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Кража». А пока ему вручили подписку р невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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