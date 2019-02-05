2019-02-05T05:58:12+03:00
Спорт

Хабаровские гимнастки покорили Город Ангелов

Спортсменки привезли из Лос-Анжелеса золотые медали
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровские гимнастки покорили Город Ангелов. Фото: СШ «Олимпия»Хабаровские гимнастки покорили Город Ангелов. Фото: СШ «Олимпия»
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Гимнастки из Хабаровского края накануне отправились в Америку, чтобы продемонстрировать свое мастерство и гибкость тел на международном турнире. Они конкурировали примерно с 300 участницами из национальных сборных США, Украины и Канады. Но россиянки показали хороший уровень подготовки. К слову, нашу страну представляли только спортсменки из хабаровской школы «Олимпия». Гимнастки на пятерых завоевали 12 золотых медалей.

- Для наших девочек это не первые международные соревнования. Они выступали в Японии, некоторые в Израиле. Но этот турнир был особенно сложным и ответственным. Мы единственные представляли Россию. А это родина художественной гимнастики, и надо было доказать, что в Хабаровске, для многих неизвестном городе, этот вид спорта развивается на высоком уровне, - рассказывает Ольга Борзова, директор СШ «Олимпия», президент федерации художественной гимнастики Хабаровского края.

Теперь соревнования пройдут в краевой столице. Только вот носить они будут региональный характер. Хотя, как сообщили в пресс-службе СШ «Олимпия», девочки из Канады и Америки просились в Хабаровск на сборы. Пройдут соревнования 8 в 16:00 и 9 февраля в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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