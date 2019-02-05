Матч «Амур» - «Северсталь» 4 февраля: хабаровчане снова проиграли

5 Февр. 06:37 2019-02-05T06:37:47+03:00

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Хабаровский «Амур» провел выездную игру с «Северсталью» из Череповца. Этот матч, как и два предыдущих, тиграм пришлось играть в экспериментальном составе. На это повлияли травмы некоторых хоккеистов и эпидемия гриппа, подкосившая часть команды. Хотя в домашнем сопротивлении с «Кунлунем» хабаровчанам удалось вырвать победу в овертайме. Но в этом матче тиграм не удалось ни разу пробить ворота «Северсталя».

- «Амур» выглядел уставшим и проигрывал хозяевам, прежде всего, в скорости. Первый период получился безголевым, а в начале второго Вадим Кудако точным броском с правого фланга открыл счет, - рассказывают в пресс-службе ХК «Амур». - Хабаровчане сопротивлялись, перебросали соперника и даже восстановили статус-кво. Но после видеопросмотра арбитры отменили гол Влада Ушенина – шайба попала в ворота от его ноги.

А к середине третьего периода шансов на победу не было совсем. Четыре шайбы забросили соперники тигров за третью двадцатиминутку. После финального гудка счет на табло показывал 5:0. В расстроенных чувствах хабаровчане ушли не только со льда, но и на перерыв в чемпионате. Следующую игру они проведут дома, встречая в Платинум Арене «Салават Юлаев» 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU