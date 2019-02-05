Вас в прокуратуру вызывают: На Камчатке руководителей детских садов запугивали мошенники

5 Февр. 07:03 2019-02-05T07:03:01+03:00

Неизвестные по телефону приглашали на беседу к прокурору, чтобы обсудить поборы, а потом просили перевести деньги

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На Камчатке телефонные аферисты звонили в детские сады, и представляясь Елизовским городским прокурором, вызывали в кабинет для предметной беседы о незаконном сборе денег на подарки. На это якобы жаловались родители воспитанников дошкольных учреждений. Чтобы звучать убедительнее мошенники называли кабинет руководителя ведомства, но и имя секретаря, через которого можно было передать документы. Все эти данные неизвестные брали на официальном сайте прокуратуры. Однако напугать руководителей детсадов не основная цель злоумышленников.

- По дороге в прокуратуру заведующим предлагалось оплатить услуги мобильной связи или интернет-услуг, ссылаясь на проведение видео-конференции, - рассказали в прокуратуре по Камчатскому краю. - Несмотря на постоянные предупреждения, заведующая одного из детских садов Петропавловска-Камчатского выполнила требования.

Однако женщина понимала, что скорее всего общается с мошенником. При этом у нее были контакты сотрудников прокуратуры, которым она могла позвонить и уточнить не обманывают ли ее. Но в итоге заведующая оплатила по указанным мошенником реквизитам 5 тысяч 200 рублей. А уже дойдя до прокуратуры, написала заявление, по которому проходит проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU