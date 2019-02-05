2019-02-05T07:55:25+03:00
Общество

На Камчатке изолировали школьницу, вымогавшую у знакомой деньги

Подросток требовала 3,5 тысячи рублей на ремонт разбитого телефона
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Камчатке изолировали школьницу, вымогавшую у знакомой деньгиНа Камчатке изолировали школьницу, вымогавшую у знакомой деньгиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Камчатке поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 14-летнюю девушку. Подростка изолировали из-за того, что она вымогала у сверстницы деньги. Причем общаться с полицейскими для подростка не впервой.

В 2016 году она воровала велосипеды, за что уже сидела 30 суток в «детском сизо». Спустя полгода и профилактических бесед подросток перестала воровать, и ее сняли с учета. Но, видимо, это было поспешное решение. В ноябре 2018 девочка снова встала на кривую дорожку.

- Она потребовала от знакомой ровесницы возместить ущерб за разбитое стекло ее телефона, и через некоторое время получила от нее 1,5 тысячи рублей. Оказалось, что заменить стекло стоит дороже на 2 тысячи, поэтому школьница продолжила требовать деньги, но уже с помощью подружек и с применением насилия, - сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Да, подростки побили сверстницу. Сначала они позвали ее в заброшенное здание на «беседу», а там уже кулаками и палками объяснили, что деньги лучше отдать. Уголовное дело по этому факту не завели, так как юной вымогательнице недостаточно лет для привлечения к уголовной ответственности.

В итоге для того, чтобы школьница встала на путь исправления, ее на 30 дней отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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