2019-02-05T08:40:43+03:00
Общество

Прокуратура Камчатки настаивает на поднятии затонувшего в заливе судна

Корабль угрожает экологии Авачинской губы
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Прокуратура Камчатки настаивает на поднятии затонувшего в заливе суднаПрокуратура Камчатки настаивает на поднятии затонувшего в заливе суднаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На Камчатке сотрудники прокуратуры через суд обязали владельца судна «Анатолий Серов» поднять затонувший корабль со дна бухты Бабья. Они утверждают, что корабль несет экологическую угрозу Авачинской губе.

- Судно находится в бухте в полузатопленном состоянии, оно подвергается коррозии, разрушается, в нем могут находиться остатки невыработанного топлива, нефтесодержащих льяльных вод, создающие угрозу загрязнения и причинения экологического вреда Авачинской губе, - считают в пресс - службе прокуратуры Камчатского коая.

Стремление сотрудников надзорного органа обязать владельца корабля вытащить судно из бухты поддержали в суде. На собственника наложили обязательства до 1 ноября этого года извлечь из воды «Анатолия Серова». За соблюдением решения суда предстоит наблюдать самим сотрудникам прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор