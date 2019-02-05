Прокуратура Камчатки настаивает на поднятии затонувшего в заливе судна

5 Февр. 08:40 2019-02-05T08:40:43+03:00

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На Камчатке сотрудники прокуратуры через суд обязали владельца судна «Анатолий Серов» поднять затонувший корабль со дна бухты Бабья. Они утверждают, что корабль несет экологическую угрозу Авачинской губе.

- Судно находится в бухте в полузатопленном состоянии, оно подвергается коррозии, разрушается, в нем могут находиться остатки невыработанного топлива, нефтесодержащих льяльных вод, создающие угрозу загрязнения и причинения экологического вреда Авачинской губе, - считают в пресс - службе прокуратуры Камчатского коая.

Стремление сотрудников надзорного органа обязать владельца корабля вытащить судно из бухты поддержали в суде. На собственника наложили обязательства до 1 ноября этого года извлечь из воды «Анатолия Серова». За соблюдением решения суда предстоит наблюдать самим сотрудникам прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU