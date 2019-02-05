2019-02-05T09:39:19+03:00
Общество

На капитальный ремонт садика в пригороде Хабаровска выделят 30 миллионов рублей

На эти деньги приведут в порядок дошкольное учреждение на Красной речке
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На капитальный ремонт садика в пригороде Хабаровска выделят 30 миллионов рублейНа капитальный ремонт садика в пригороде Хабаровска выделят 30 миллионов рублейФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровском районе, как и в крае, есть некоторые проблемы с детскими садами. Родители сталкиваются с тем, что в учреждения зачастую нет мест. С этим уже несколько лет борется местное правительство. Накануне мэр краевой столицы поручил выделить дополнительное финансирование на капитальный ремонт школы в поселке Красная речка. Уде есть и походящее здание.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, его передало военное ведомство на баланс муниципалитета. Постройка требует ремонта: полной замены инженерных коммуникаций, кровли, полов, также необходимо обустроить и детские площадки. Для приведения учреждения в соответствие со всеми нормами необходимо 60 миллионов рублей.

- После аукционов мы приступим к ремонтным работам. Надеемся, что уже к осени детский сад откроет двери для своих воспитанников, которые проживают в поселке. Сегодня многим родителям приходится возить ребятишек в другие районы города, - отметила Татьяна Матвеенкова, начальник отдела управления образования администрации Хабаровска.

В детском саду будут оборудованы четыре группы. Каждая из них сможет принять сто детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор