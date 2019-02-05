На капитальный ремонт садика в пригороде Хабаровска выделят 30 миллионов рублей

5 Февр. 09:39 2019-02-05T09:39:19+03:00

На эти деньги приведут в порядок дошкольное учреждение на Красной речке

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В Хабаровском районе, как и в крае, есть некоторые проблемы с детскими садами. Родители сталкиваются с тем, что в учреждения зачастую нет мест. С этим уже несколько лет борется местное правительство. Накануне мэр краевой столицы поручил выделить дополнительное финансирование на капитальный ремонт школы в поселке Красная речка. Уде есть и походящее здание.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, его передало военное ведомство на баланс муниципалитета. Постройка требует ремонта: полной замены инженерных коммуникаций, кровли, полов, также необходимо обустроить и детские площадки. Для приведения учреждения в соответствие со всеми нормами необходимо 60 миллионов рублей.

- После аукционов мы приступим к ремонтным работам. Надеемся, что уже к осени детский сад откроет двери для своих воспитанников, которые проживают в поселке. Сегодня многим родителям приходится возить ребятишек в другие районы города, - отметила Татьяна Матвеенкова, начальник отдела управления образования администрации Хабаровска.

В детском саду будут оборудованы четыре группы. Каждая из них сможет принять сто детей.

ИСТОЧНИК KP.RU