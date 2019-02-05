В Хабаровске в разгар ЧС из-за ящура нашли мясо без документов

5 Февр. 10:51 2019-02-05T10:51:33+03:00

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В южных районах Хабаровского края продолжает действовать режим ЧС, который ввели из-за вспышки ящура. Началась эта история в Приморье, где сейчас очаг ящура зафиксировали в 14 местах. В Хабаровском крае пока только в одном месте нашли вирус – в Ильинке на ТОСЭР «Скифагро-ДВ».

В регионе временно приостановили продажу свежего мяса. В местах торговли проводят рейды, а в отношении «нелегалов», как сказал губернатор, нужно принимать жесткие меры. Один из рейдов как раз выявил такого, на рынке в поселке имени Горького.

- Рядом с прилавками, продавец торгует мясом, выложенным на коробке. Документы на его реализацию, а также справки от ветврача на товар отсутствуют. Специалисты профильного управления составляют два протокола, - рассказывают в пресс-службе мэрии. - Один - за торговлю без регистрации (штраф от 500 до 2 тысяч рублей). Второй – за торговлю в непредусмотренном для этого месте (штраф от 2 до 3 тысяч рублей).

Специалисты еще раз напоминают, что ни в коем случае нельзя покупать мясо «с рук». Помимо ящура можно подхватить другие, не менее опасные вирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU