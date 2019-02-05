Новую профессию перед пенсией смогут получить жители Хабаровского края

5 Февр. 11:26 2019-02-05T11:26:35+03:00

Ожидается, что за пять лет повысить квалификацию или получить новое образование смогут почти три тысячи человек

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В Хабаровском крае с этого все жители предпенсионного возраста смогут бесплатно освоить новую профессию. Переобучение организуют в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». При этом, как сообщили в краевом правительстве, неважно работает человек или нет. Нужно только прийти в центр занятности, где и будет проходить обучение. Это могут сделать и сами работодатели при наличии у них лицензии на осуществление образовательной деятельности. За это они могут даже получить компенсацию, но не более 68,5 тысяч рублей на одного работника.

- Получить новую профессию, либо повысить квалификацию смогут жители края за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Обучение будет организовано как с отрывом, так и без отрыва от основной деятельности и продлится до трех месяцев, - отметила Инна Малинина, сообщила первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края.

Пол подсчетам правительства, ожидается, что до 2024 года новую профессию или повышение квалификации смогут получить порядка 2 тысяч 892 человек. Пока только 41 работодатель планирует переобучить 317 своих сотрудников.

- Уже сейчас из 473 человек данной категории, состоящих на учете в службе занятости, 34 определяются с будущей профессией, - добавила Инна Малинина.

Реализуется эта программа на условиях софинансирования. Из 37 миллионов рублей, которые выделили на переобучение людей, лишь 5 процентов – средства краевой казны, остальное из федерального бюджета. Подробнее о программе можно узнать, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU