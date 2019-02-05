У студентов из Хабаровского края есть возможность стать госслужащими

5 Февр. 12:12 2019-02-05T12:12:19+03:00

Учащимся для этого нужно проявить себя в проекте «Молодежный кадровый резерв»

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В Хабаровском крае среди студентов набирает популярность проект «Молодежный кадровый резерв». Он позволяет проявившим себя выпускникам пройти стажировку, по итогам которой, учащиеся после окончания институтов получают возможность устроиться на работу в госслужбу, об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- Мы давно работаем с выпускниками вузов, привлекая их к участию в проекте. В его рамках проводятся информационные встречи, собеседования и конкурсные процедуры для оценки профессиональных и личностных качеств. Это помогает определить уровень профессиональных компетенций и выбрать отраслевое направление, в котором молодой специалист сможет применить свои знания. По итогам испытаний комиссия определяет победителей и места стажировки, после чего за каждым закрепляется руководитель, разрабатываются индивидуальные программы стажировки, - отмечает Сергей Васильев, руководитель департамента по вопросам государственной службы и кадров губернатора края.

Количество желающих принять участие в проекте ежегодно растет. Молодых людей привлекает возможность получить практический опыт в разных сферах. Сама стажировка длится год, по срочному договору. У ребят есть наставники, которые помогают адаптироваться. В итоге молодые специалисты получают оценки и рекомендации в дальнейшей работе, а некоторым предлагают место в органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU