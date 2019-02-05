В Хабаровск приехал первый в стране космический парк
Интересно там будет и взрослым, и детям. Именно так говорят организаторы
Интересно там будет и взрослым, и детям. Именно так говорят организаторы
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«Побывать в космосе может каждый!» заявляют организаторы, которые привезли в Хабаровск «Космодрайв». Совершить путешествие к звездам можно без мультипаспорта и Тесла-мобилей в ТЦ «Али Восток» с 26 января по 10 марта. Именно там компактно и очень привлекательно расположился необычный парк для всей семьи.
- Там дети будут учиться и развлекаться, путешествовать по Юпитеру и Международной космической станции, - отмечают организаторы.
Площадь парка впечатляет размерами. А аттракционы будоражат впечатление. Узнать подробнее можно, перейдя по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU