В Хабаровск приехал первый в стране космический парк

5 Февр. 12:33 2019-02-06T04:19:56+03:00

Интересно там будет и взрослым, и детям. Именно так говорят организаторы

Интересно там будет и взрослым, и детям. Именно так говорят организаторы

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«Побывать в космосе может каждый!» заявляют организаторы, которые привезли в Хабаровск «Космодрайв». Совершить путешествие к звездам можно без мультипаспорта и Тесла-мобилей в ТЦ «Али Восток» с 26 января по 10 марта. Именно там компактно и очень привлекательно расположился необычный парк для всей семьи.

- Там дети будут учиться и развлекаться, путешествовать по Юпитеру и Международной космической станции, - отмечают организаторы.

Площадь парка впечатляет размерами. А аттракционы будоражат впечатление. Узнать подробнее можно, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU