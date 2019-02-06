2019-02-06T02:34:34+03:00
Общество

Из-за малоснежной зимы «Лыжню России» перенесли из Хабаровска в Комсомольск

Организаторы отмечают, что впервые пальму первенства передали городу Юности
Элина ОГАНЕСЯН
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Из-за малоснежной зимы «Лыжню России» перенесли из Хабаровска в КомсомольскИз-за малоснежной зимы «Лыжню России» перенесли из Хабаровска в КомсомольскФото: Администрация Хабаровска
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Девятого февраля в Хабаровске должен был состояться масштабный лыжный забег «Лыжня России». Однако, как сообщает пресс-служба администрации, мероприятие были вынуждены переместить из-за малоснежной зимы. Впервые за много лет традиционный забег пройдет не в краевом центре, а в Комсомольске-на-Амуре. Притом хабаровчан среди участников даже не будет.

- Более тысячи горожан собирались поучаствовать в ней, однако, необычно теплая и бесснежная зима сыграла с нами злую шутку: проложить лыжню по голой земле или асфальту невозможно, - рассказывает Алексей Подгорный, заместитель начальника городского управления по физической культуре и спорту. - Впервые за много лет нам пришлось передать пальму первенства Комсомольску-на-Амуре.

Однако хабаровчане не смогли оставаться в стороне. Хоть и не в один день со всеми, но они также намерены пробежать по традиционному маршруту, как только в городе появится снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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