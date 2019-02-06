2019-02-06T02:52:46+03:00
Происшествия

Пожар в цеху в Хабаровском районе: огонь охватил базу по производству пластиковых окон

Площадь пожара составила 60 квадратных метров
Элина ОГАНЕСЯН
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Пожар в цеху в Хабаровском районе: огонь охватил базу по производству пластиковых оконПожар в цеху в Хабаровском районе: огонь охватил базу по производству пластиковых оконФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Вчера, пятого февраля, вечером на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что горит здание цеха. Производственная база находится на улице Набережной в селе Федоровка Хабаровского района. На место, вооружившись девятью единицами техники, незамедлительно направились двадцать пять сотрудников регионального МЧС. Прибыв на место, огнеборцы пришли к выводу, что в двухэтажном здании горит цех по производству пластиковых окон.

- Работники предприятия самостоятельно покинули здание до приезда пожарных, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. -Пострадавших в результате происшествия нет.

В ведомстве отметили, что площадь пожара составила 60 квадратных метров. Его удалось потушить меньше, чем за час. Теперь сотрудникам надзорных органов предстоит установить, кто виновен в происшествии в ходе поверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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