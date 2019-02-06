Сейф с дневной выручкой из Центрального рынка украл безработный в Хабаровске

6 Февр. 03:54 2019-02-06T03:54:10+03:00

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Накануне в отделение полиции обратилась женщина, которая является владельцем одного из павильонов по продаже одежды на Центральном рынке Хабаровска. Она рассказала правоохранителям о том, что из ее торговой точки пропал сейф с дневной выручкой. Сумму ущерба с учетом стоимости самого металлического ящика заявительница оценила в 19 тысяч рублей.

Следователи начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. Эксперты установили, что замок двери не был взломан. Это значит, что скорее всего у злоумышленника были ключи. В результате под подозрение попал 21-летний парень, который накануне пропажи выпивал с работником рынка. В ходе застолья он рассказал знакомому о сейфе. Подозреваемый выкрал у него ключи и стащил ящик с деньгами.

- Фигурант пояснил, что попал в подсобку подобрав ключ к замку на двери, после чего похитил сейф и вскрыл его самостоятельно при помощи инструментов. Похищенные деньги потратил на развлечения, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. -В краевом центре злоумышленник не имеет постоянного места жительства и источника дохода.

По статье «Кража» следователи возбудили уголовное дело. Парень заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU