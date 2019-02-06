6 Февр. 04:47 2019-02-06T04:47:33+03:00

В Хабаровске поймали бесшумного угонщика, который несколько лет крал дорогие иномарки при помощи сканера Фото: Марина АНТОНОВА

Стоимость ущерба была оценена в один миллионы триста тысяч рублей

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Началось все в сентябре 2017 года. По крайней мере, так полагают следователи. Тогда 30-летний хабаровчанин ночью угнал внедорожник стоимостью 550 тысяч рублей, припаркованный во дворе дома в Кировском районе. У мужчины был специальный сканер, который снимал сигнализацию. Так ему удалось взломать замок зажигания бесшумно. После этого хабаровчанин полтора года прятал машину на территории заброшенного склада в Железнодорожном районе.

На этом любовь мужчины к чужим транспортным средствам не угасла. Серии преступлений продолжились в апреле 2018 года. По старой схеме при помощи сканера он угнал еще две машины: одну весной, вторую летом.

Преступным деяниям угонщика пришел конец, когда правоохранителям поступила информация о его причастности к этим трем эпизодам. Мужчину задержали. Выяснилось, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи машин и вымогательства, он даже в тюрьме успел побывать.

- Во время обыска по месту проживания злоумышленника сотрудники полиции изъяли инструменты, которыми фигурант взламывал замки зажигания, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. – По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.

Хабаровчанин уже во всем признался, пока он находится под подпиской о невыезде. С учетом рецидива ему грозит не менее шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU