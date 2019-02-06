2019-02-06T05:24:07+03:00
Политика

Военные впервые покорили гору Ко в Хабаровском крае

Армейская авиация до этого ни разу вы высаживалась на сопке
Мария ИГНАТЬЕВА
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Военные впервые покорили гору Ко в Хабаровском краеВоенные впервые покорили гору Ко в Хабаровском краеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Хабаровские военнослужащие армейской авиации ВВО занялись оттачиванием мастерства полетов на горной местности. Сначала они прошли теоретическую подготовку, а затем отправились покорять краевые горы и сопки на боевых вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-штурмовых Ми-8.

- Армейская авиация впервые осуществила посадку районе горного массива Сихотэ-Алинь на высотах от 1,5 тысячи метров над уровнем моря, а также на гору Ко высотой около 2 тысяч метров, - сообщили в пресс-службе ВВО.

В ведомстве также отметили, что летчики боевых вертолетов освоили два вида посадки в горах, на заранее подготовленную площадку и методом самоподбора места приземления. Ослажнялись полеты осложняется ветром с переменным направлением и скоростью, а также снежным облаком при посадке. Однако военные успешно прошли учения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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