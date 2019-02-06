2019-02-06T06:00:36+03:00
Происшествия

Пенсионерка из ЕАО хотела продать квартиру, а в итоге лишилась денег

Женщину обманули телефонные мошенники
Мария ИГНАТЬЕВА
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Пенсионерка из ЕАО хотела продать квартиру, а в итоге лишилась денегПенсионерка из ЕАО хотела продать квартиру, а в итоге лишилась денегФото: Дмитрий СТЕШИН
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В ЕАО жертвой телефонных интернет мошенников стала 65-летняя местная жительница, которая решила продать свою квартиру. Она выставила соответствующее объявление на популярном сайте, где ее и нашли злоумышленники.

- Через несколько дней после публикации объявления ей позвонил неизвестный, который представился жителем Биробиджана, мужчина назвал фамилию и даже свой адрес. Звонивший сказал, что он готов купить квартиру и готов оставить залог в размере 200 000 рублей. Для перевода денег пенсионерке необходимо было сообщить номер банковской карты, подойти к банкомату и выполнить ряд несложных операций, которые ей продиктует покупатель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Но в итоге, после всех манипуляций с банкоматом, женщина не то что не увидела поступлений на карту, но и обнаружила списание 98 тысяч рублей. О существовании такого рода мошенничество она знала, но и подумать не могла, что может оказаться в роли жертвы. А когда поняла, что ее обманули пошла в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и сейчас занимаются установлением лиц, которые могут быть причастны к этому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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