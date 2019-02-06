В Хабаровске ищут волонтеров для «WorldSkills»

6 Февр. 06:42 2019-02-06T06:42:47+03:00

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В Хабаровске активно продолжается набор волонтеров для 45 мирового чемпионата профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills». Пройдет соревнование в Казани уже этим летом, а заявки подали 470 добровольцев. Все они жители Хабаровского края, Сахалина, Магадана, Камчатки и Чукотки.

В пресс-службе краевого правительства отметили, что на вопросы специалистов ответили около 200 человек. При этом собеседование проводят 11 рекрутов. Они не только разговаривают и опрашивают добровольцев, но и подают информацию в Казань, где расположен главный офис.

- Мы создаем все условия для проведения комплексного, комфортного собеседования и уверены в наших силах, ведь в прошлом мы проводили рекрутинг по набору волонтеров на множество краевых, всероссийских и всемирных мероприятий. Собеседования ведутся в очной форме или по Skype. Отбор продлится до 28 февраля, после чего будут сформированы списки волонтёров и начнётся обучение, - рассказал Сергей Морозов, руководитель рекрутингового центра.

Всего же в конкурсе в качестве участников посоревнуются около 1 тысячи 600 человек более чем из 60 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU