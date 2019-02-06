2019-02-06T07:11:36+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края выяснит, как обстоят дела со здравоохранением и охраной природы в районах региона

Сергей Фургал отправился с рабочей поездкой в Ванино и Советскую Гавань, где встретится с населением и поднимет насущные проблемы
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Губернатор Хабаровского края выяснит, как обстоят дела со здравоохранением и охраной природы в районах регионаГубернатор Хабаровского края выяснит, как обстоят дела со здравоохранением и охраной природы в районах регионаФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Сегодня, шестого февраля, губернатор Хабаровского края прибыл в рамках рабочей поездки в Ванинский район. Сергей Фургал запланировал совещание в аэропорту Май-Гатка, где глава региона намерен выяснить, как обстоят дела с развитием авиационного сообщения между двумя прибрежными районами.

После этого губернатор посетит морской порт и угольное предприятие в поселке Токи. На встрече с межведомственной рабочей группой Сергей Фургал намерен поднять вопрос соблюдения природоохранного законодательства. Рабочая поездка не обойдет стороной и здравоохранение – под пристальным вниманием окажется работа районной больницы.

Уже вечером местные жители смогут встретиться с главой региона и рассказать о проблемных моментах, которые остались в тени.

- 7 февраля Сергей Фургал посетит несколько объектов в Советской Гавани. Здесь также одними из приоритетных в повестке будут вопросы экологии, - отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края. -В частности, глава региона вместе со специалистами побывает на полигоне по утилизации бытовых отходов.

И уже по традиции в финале рабочей поездки Сергей Фургал встретиться с местными жителями в доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор