Губернатор Хабаровского края выяснит, как обстоят дела со здравоохранением и охраной природы в районах региона
Сегодня, шестого февраля, губернатор Хабаровского края прибыл в рамках рабочей поездки в Ванинский район. Сергей Фургал запланировал совещание в аэропорту Май-Гатка, где глава региона намерен выяснить, как обстоят дела с развитием авиационного сообщения между двумя прибрежными районами.
После этого губернатор посетит морской порт и угольное предприятие в поселке Токи. На встрече с межведомственной рабочей группой Сергей Фургал намерен поднять вопрос соблюдения природоохранного законодательства. Рабочая поездка не обойдет стороной и здравоохранение – под пристальным вниманием окажется работа районной больницы.
Уже вечером местные жители смогут встретиться с главой региона и рассказать о проблемных моментах, которые остались в тени.
- 7 февраля Сергей Фургал посетит несколько объектов в Советской Гавани. Здесь также одними из приоритетных в повестке будут вопросы экологии, - отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края. -В частности, глава региона вместе со специалистами побывает на полигоне по утилизации бытовых отходов.
И уже по традиции в финале рабочей поездки Сергей Фургал встретиться с местными жителями в доме культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU