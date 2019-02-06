6 Февр. 07:11 2019-02-06T07:11:36+03:00

Губернатор Хабаровского края выяснит, как обстоят дела со здравоохранением и охраной природы в районах региона Фото: Правительство Хабаровского края

Сергей Фургал отправился с рабочей поездкой в Ванино и Советскую Гавань, где встретится с населением и поднимет насущные проблемы

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Сегодня, шестого февраля, губернатор Хабаровского края прибыл в рамках рабочей поездки в Ванинский район. Сергей Фургал запланировал совещание в аэропорту Май-Гатка, где глава региона намерен выяснить, как обстоят дела с развитием авиационного сообщения между двумя прибрежными районами.

После этого губернатор посетит морской порт и угольное предприятие в поселке Токи. На встрече с межведомственной рабочей группой Сергей Фургал намерен поднять вопрос соблюдения природоохранного законодательства. Рабочая поездка не обойдет стороной и здравоохранение – под пристальным вниманием окажется работа районной больницы.

Уже вечером местные жители смогут встретиться с главой региона и рассказать о проблемных моментах, которые остались в тени.

- 7 февраля Сергей Фургал посетит несколько объектов в Советской Гавани. Здесь также одними из приоритетных в повестке будут вопросы экологии, - отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края. -В частности, глава региона вместе со специалистами побывает на полигоне по утилизации бытовых отходов.

И уже по традиции в финале рабочей поездки Сергей Фургал встретиться с местными жителями в доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU