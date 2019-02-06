2019-02-06T07:46:45+03:00
Происшествия

Судимая хабаровчанка влезла в чужой дом и украла продукты из холодильника

Раньше женщина жила в одной из комнат, но неожиданно съехала
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Судимая хабаровчанка влезла в чужой дом и украла продукты из холодильникаСудимая хабаровчанка влезла в чужой дом и украла продукты из холодильникаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Пока хозяин частного дома по Чукотской улице был на работе, в его жилище влез вор, разбив окно. Добыча неизвестного была невелика – потерпевший оценил ущерб в семь тысяч рублей.

В пресс-службе главка МВД России по Хабаровскому краю рассказали, что вор обчистил холодильник в доме и прихватил с собой мужскую куртку, да зарядку от телефона. Кто мог сотворить такое – хозяин дома недоумевал, однако оперативники, исходя из рассказа мужчины, выявили подозреваемую.

Ей оказалась 30-летняя женщина, которой раньше потерпевший сдавал комнату в доме. Однако накануне кражи дама неожиданно съехала. Вскрылось и ее криминальное прошлое: хабаровчанка семь раз становилась фигуранткой уголовного дела. Из тюрьмы она освободилась в мае прошлого года и с тех пор нигде не работала.

- Подозреваемая призналась в содеянном. Украденные вещи полицейские нашли по ее новому месту проживания, - отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание – до шести лет тюрьмы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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