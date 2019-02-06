Мясу быть: В Хабаровском крае разрешили продавать охлажденную свинину

6 Февр. 08:29 2019-02-06T08:29:17+03:00

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В конце января в регионе зарегистрировали вспышку ящура. В связи с этим в Хабаровском, Вяземском и Бикинском районах и районе имени Лазо ввели режим ЧС. Там до сих пор действует забой. Властями была инициирована проверка всех торговых точек, на которых продается мясо. В результате было принято шокирующее решение – запретить продажу свинины на 28 дней на всей территории региона. Вето продержалось несколько дней. Накануне продажу охлажденной свинины восстановили.

- После того, как специалисты провели массовую проверку торговых точек и рынков, было принято решение не ограничивать реализацию охлажденного мяса, завезенного из других регионов страны, - отмечают в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Речь, разумеется, не о всех районах региона. На территориях, где ввели режим ЧС, по-прежнему продажа мяса запрещена. Введены санкции и на поставку продукции и Приморья.

- В рознице представлена мясная, в том числе охлажденная продукция от поставщиков из республики Бурятия, Забайкальского, Краясноярского, Алтайского краев, а также из Московской области. Все партии проверены, их реализация официально разрешена. Качество подтверждено лабораторно, - отметил Николай Крецу, председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

Разрешение на продажу мяса избавит жителей региона от дефицита, а также от нежелательного роста цен.

ИСТОЧНИК KP.RU