В Хабаровском крае построят мощный животноводческий комплекс

6 Февр. 09:32 2019-02-06T09:32:15+03:00

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Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщает о том, что в регионе крупный инвестор запланировал строительство нового животноводческого комплекса. Его мощность заметно улучшит ситуацию с производством молока и молочной продукции в регионе. Более того, такие же комплексы появятся еще на местах, где не так давно банкротами были признаны другие предприятия.

- К сожалению, поголовье дойного стада в регионе снижается. Ситуацию необходимо менять. Успешный опыт в этом направлении нам очень пригодится. Регион заинтересован в развитии молочного животноводства, - рассказывает Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Это новые рабочие места и качественная молочная продукция на прилавках наших магазинов. Что касается правительства края, то мы полностью поддерживаем этот проект и готовы помочь с его реализацией на федеральном уровне.

Как отмечает глава региона, благодаря таким комплексам в край выйдет на уровень, когда все жители будут обеспечены молоком от местного производителя.

ИСТОЧНИК KP.RU