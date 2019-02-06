2019-02-06T09:55:02+03:00
Общество

Спустя год застройщик передаст ключи от квартир более 250 дольщикам в Хабаровске

В эксплуатацию ввели два многоквартирных дома
Элина ОГАНЕСЯН
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Спустя год застройщик передаст ключи от квартир более 250 дольщикам в ХабаровскеСпустя год застройщик передаст ключи от квартир более 250 дольщикам в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Вот уж поистине праздник. Многострадальные дольщики наконец стали получать ключи от квартир, а не обещания. Накануне в эксплуатацию ввели два многоквартирных дома в жилом комплексе «Пионерский». Напомним, что строительство высоток стартовало еще в 2015 году. Подрядчикам пришлось проделать немалую работу, чтобы здания на этой территории все-таки появились. В частности, им пришлось убрать 460 гаражей, которые мешали проводить масштабные работы. В планах дольщики должны были отметить новоселье в конце 2017 года. Однако, как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, появились форс-мажорные обстоятельства – праздник отсрочили больше, чем на год.

- Задержка связана непосредственно со строительством. Генеральный подрядчик рассчитывал на иностранную рабочую силу, однако бригады не приехали, что и стало причиной затягивания сроков выполнения работ,- рассказал Алексей Савин, директор ООО «Фонд жилищного строительства».

Как отмечает мэрия, строителям еще предстоит установить там спортивную площадку, посадить деревья, привести в порядок газоны. И, что важно, завершить работу по возведению еще одного дома в 25 этажей. Финал намечен на конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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