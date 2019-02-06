2019-02-06T10:49:11+03:00
Происшествия

92-летний житель Хабаровска оказался в больнице из-за ДТП с автобусом

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается следственный отдел
Элина ОГАНЕСЯН
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92-летний житель Хабаровска оказался в больнице из-за ДТП с автобусом92-летний житель Хабаровска оказался в больнице из-за ДТП с автобусомФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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Происшествие случилось вчера, пятого февраля, днем. Водитель автобуса 24 маршрута ехал по проспекту 60-летия Октября. При высадке пассажиров на остановке один из мужчин упал в салоне транспортного средства. Им оказался 92-летний житель краевого центра. Его госпитализировали во вторую краевую больницу. Предположительно у пациента диагностировали перелом бедра.

- Сейчас все материалы находятся у сотрудников следственного отдела, - отмечают в пресс-службе городского ГИБДД.

В свою очередь ситуацию не оставили без внимания и сотрудники регионального СК.

- По данному факту проводится проверка на предмет наличия в действиях перевозчика признаков состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщил Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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