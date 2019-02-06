6 Февр. 11:36 2019-02-06T11:36:59+03:00

Семь тысяч свиней прошли вакцинацию от ящура в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Прививочная компания проводится в тех районах, где власти из-за заболевания ввели режим ЧС

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На предприятии Хабаровского края, где в конце января зарегистрировали вспышку ящура, накануне завершился забой. Новых случаев заболевания в регионе в ходе рейдов и мониторинга не зарегистрировано.

Вместе с тем в регионе стартовала прививочная кампания. Как сообщает пресс-служба правительства, вакцинацию в сельскохозяйственных организациях, а также в фермерских и личных подсобных хозяйствах прошли больше семи тысяч свиней.

- Вакцинация организована в тех территориях, которые наиболее подвержены распространению ящура. Это Хабаровск, а также Хабаровский, имени Лазо, Вяземский и Бикинский районы, - отмечает Николай Постоев, начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор. - В региональном центре поголовье уже провакцинировано и в течение нескольких дней мы завершим первый этап.

Специалист отмечает, что спустя две недели прививку нужно сделать повторно, чтобы сформировать устойчивый иммунитет.

Всего в Хабаровском крае в вакцине нуждаются больше 11 тысяч свиней. После того, как прививочная кампания завершится, карантин в опасных районах будет действовать еще 28 дней. Затем режим ЧС будет снят.

ИСТОЧНИК KP.RU