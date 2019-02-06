«Путейцы в шоке!»: Появилось видео с места крушения поезда в Хабаровском крае
В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дороге. Около 6:00 с рельсов сошли 27 вагонов, груженные углем. Экологической катастрофы, по словам железнодорожников, нет, а пассажирам не стоит переживать из-за отмены поездов.
Однако ситуация, как оказалось, носит серьезный масштаб.
- Путейцы в шоке! Двести метров пути как сбрило, - экспрессивно заявляет автор видео, которое оказалось в распоряжении «КП-Хабаровск». – Здесь сломана карета, телега. Все валяется. Я не знаю, что здесь творится. И нам предстоит тут работать.
«Путейцы в шоке!»: Появилось видео с места крушения поезда в Хабаровском крае.Комсомольская правда
На кадрах видно, что недалеко от рельсов валяются вагоны. А по самим путям разбросаны щепки, куски железа, рельсов и угля. Вокруг ходят мужчины в оранжевых жилетах и эмоционально обсуждают предстоящую работу.
Что стало причиной происшествия - не ясно. На месте работают оперативная группа регионального МЧС России и следователи. Железнодорожники устраняют последствия.
ИСТОЧНИК KP.RU