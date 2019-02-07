Комсомольчанка поплатилась за маты в суде
В Хабаровском крае привлекли к административной ответственности экспрессивную комсомольчанку. Женщина неподобающе вела себя в здании суда. Она разговаривала с окружающими исключительно матами.
- Подобное поведение в помещении суда – не банальная невоспитанность, а административное правонарушение, за которое теперь придется понести наказание. А «виной» всему оказалось состояние алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Приставы предупреждали комсомольчанку, что ее могут за это наказать. Просили успокоиться, но женщина продолжала выражаться нецензурно. В итоге его обязали выплатить штраф, чтобы помнила как нужно вести себя в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU