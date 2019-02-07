7 Февр. 02:54 2019-02-07T02:54:17+03:00

Комсомольчанка поплатилась за маты в суде Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Подтолкнул ее на такое поведение алкоголь

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В Хабаровском крае привлекли к административной ответственности экспрессивную комсомольчанку. Женщина неподобающе вела себя в здании суда. Она разговаривала с окружающими исключительно матами.

- Подобное поведение в помещении суда – не банальная невоспитанность, а административное правонарушение, за которое теперь придется понести наказание. А «виной» всему оказалось состояние алкогольного опьянения, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Приставы предупреждали комсомольчанку, что ее могут за это наказать. Просили успокоиться, но женщина продолжала выражаться нецензурно. В итоге его обязали выплатить штраф, чтобы помнила как нужно вести себя в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU