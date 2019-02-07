7 Февр. 03:42 2019-02-07T03:42:31+03:00

Почти 300 человек восстанавливали железную дорогу после крушения поезда в Хабаровском крае Фото: Комсомольская правда

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В Хабаровском крае ранним утром, около 6:18, с рельсов сошел грузовой поезд. В кювете и посреди железной дороги оказались 26 полувагонов с углем. На место происшествия на вертолете вылетали следователи и оперативная группа регионального МЧС. На помощь к путейцам для восстановления железнодорожного полотна выезжали несколько поездов. В общей сложности там работали больше 280 человек.

- После полуночи 7 февраля на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук Верхнебуреинского района завершены аварийно-восстановительные работы по расчистке и восстановлению железнодорожного полотна, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Помимо путей повреждены были и контактные сети. Их тоже уже восстановили. Из-за случившегося пассажирам поезда, следовавшего до Чегдомына, пришлось часть пути провести в автобусе. Сейчас движение составов полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU