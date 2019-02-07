2019-02-07T03:42:31+03:00
Общество

Почти 300 человек восстанавливали железную дорогу после крушения поезда в Хабаровском крае

С рельсов сошли 26 полувагонов, наполненных углем
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Почти 300 человек восстанавливали железную дорогу после крушения поезда в Хабаровском краеПочти 300 человек восстанавливали железную дорогу после крушения поезда в Хабаровском краеФото: Комсомольская правда
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае ранним утром, около 6:18, с рельсов сошел грузовой поезд. В кювете и посреди железной дороги оказались 26 полувагонов с углем. На место происшествия на вертолете вылетали следователи и оперативная группа регионального МЧС. На помощь к путейцам для восстановления железнодорожного полотна выезжали несколько поездов. В общей сложности там работали больше 280 человек.

- После полуночи 7 февраля на однопутном участке железной дороги на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук Верхнебуреинского района завершены аварийно-восстановительные работы по расчистке и восстановлению железнодорожного полотна, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Помимо путей повреждены были и контактные сети. Их тоже уже восстановили. Из-за случившегося пассажирам поезда, следовавшего до Чегдомына, пришлось часть пути провести в автобусе. Сейчас движение составов полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор