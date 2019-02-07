2019-02-07T04:44:48+03:00
Происшествия

Следователи возбудили дело по факту гибели матери и ребенка при пожаре в Хабаровске

Малышу не было и пяти лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Следователи возбудили дело по факту гибели матери и ребенка при пожаре в ХабаровскеСледователи возбудили дело по факту гибели матери и ребенка при пожаре в ХабаровскеФото: СУ СК России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске в ночь с 5 на 6 февраля загорелся барак, который находится прямо напротив местной мэрии. Огонь полыхал так сильно, что у деревянного дома обвалилась крыша. Пожарные тушили огонь всю ночь и весь день. Из девяти жильцов спаслись лишь шесть человек. Погибли жители одной из квартир первого этажа.

Еще вчера, когда было найдено тело мамы мальчика, следователи инициировали проверку. Тогда говорилось лишь об одной жертве, ближе к ночи стало известно, что вместе с мамой погиб и ее сын. Его нашли под сгоревшими обломками. Глава семейства в больнице. Сегодня правоохранители возбудили уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи «Причинение смерти по неосторожности», - сообщает пресс-служба ведомства. - В ходе осмотра места происшествия криминалистами изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела.

Правоохранителям предстоит установить причину возгорания и найти виновного в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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