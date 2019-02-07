2019-02-07T05:22:27+03:00
Общество

На «Строителе» в Хабаровске построят долгожданную школу

Возводить ее начнут в следующем году
Мария ИГНАТЬЕВА
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На «Строителе» в Хабаровске построят долгожданную школуНа «Строителе» в Хабаровске построят долгожданную школуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске в некоторых районах города остро стоит проблема детских садов и школ. Их просто не хватает, людям приходится водить детей в другие районы. Особенно это касается тех, кто живет в новых микрорайонах. Один из таких «Строитель».

- Соседние школы № 19 и 63 заполнены до отказа и расположены далековато от нас: детям очень неудобно. Неоднократно обращались с просьбами о строительстве учебного заведения в нашем микрорайоне. Будет ли решен этот вопрос?- задаются вопросом местные жители.

Людей поспешили успокоить, пообещав, что школа будет, но немного позже. А если быть точнее, то через два года.

-Плотность застройки в «Строителе» весьма высока, мы ведем поиск участка, который удовлетворял бы всем требованиям для возведения школы. В этом году он обязательно будет определен, и мы начнем разработку и согласование проекта. В 2020-2021 годах школа будет построена, - заверила Ольга Тен, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Финансироваться строительство будет из краевого и муниципального бюджетов. Также деньги поступят из средств федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации». Однако, как сообщили в пресс-службе мэрии, в первую очередь нужно найти место для школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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