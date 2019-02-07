2019-02-07T05:46:18+03:00
Происшествия

Хозяйственная пенсионерка в пригороде Хабаровска «угоняла» детские коляски

Продавать их женщина даже и не думала
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хозяйственная пенсионерка в пригороде Хабаровска «угоняла» детские коляскиХозяйственная пенсионерка в пригороде Хабаровска «угоняла» детские коляскиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В селе Краснореченское в пригороде Хабаровска к сотрудникам полиции обратились за помощью две местные жительницы. Они рассказали правоохранителям, что стали жертвами вора. Кто-то украл у них детские коляски, по одной у каждой. Ущерб они оценили в 30 тысяч рублей.

В скором времени полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 65-летняя односельчанка потерпевших.

- Пожилая женщина объяснила стражам порядка, что коляски она похитила, чтобы в дальнейшем переоборудовать их для хозяйственных нужд, - уточнили в пресс - службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока женщине вручили подписку о невыезде, однако ей может грозить вплоть до пяти лет лишения свободы, как бы абсурдно это не звучало. В любом случае решение о наказании будет принимать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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