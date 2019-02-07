Хабаровчанин пытался спрятаться от правосудия в США

7 Февр. 06:37 2019-02-07T06:37:15+03:00

Мужчина несколько лет назад едва не убил своего шурина в пьяном угаре

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В Хабаровск из США депортировали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровья. Преступление произошло в период новогодних праздников 2016 года. Мужчина со своим шуринов распивал алкоголь, как вдруг из-за внезапно возникшей неприязни трижды ударил шурина ножом в спину. Мужчина не погиб только благодаря слаженной работе медиков.

Подозреваемого сразу же доставили в отдел полиции, где он во всем признался. Правда отметил, что плохо помнить те события – пил несколько дней подряд. Его отпустили под подписку о невыезде, но 69-летний подозреваемый сбежал.

- Сначала его объявили в федеральный розыск, а потом и в международный. Установили, что он уехал в США, где живет его дочь. Его заочно заключили под стражу, но возвращаться на родину самостоятельно он не спешил. В итоге его депортировали, - сообщили в краевой прокуратуре.

До суда мужчина находился в СИЗО. А накануне его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Его отправили в колонию общего режима на 2 года и 2 месяца. Примечательно, что до последнего обвиняемый стоял на своем, утверждая, что не помнит ничего из-за алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU