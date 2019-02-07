Внеплановые каникулы: В Комсомольске-на-Амуре школьников отправили домой из-за холода

7 Февр. 07:04 2019-02-07T07:04:40+03:00

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Аномально низкие температуры вынудили мэрию Комсомольска-на-Амуре организовать для школьников внеплановые каникулы. В городе воздух по утрам охлаждается до -37, а днем до -25. В связи с этим отменили занятия школах с 8 по 11 февраля включительно. Однако коснутся вынужденные каникулы не всех учащихся.

- Отменены занятия в школах города для учащихся с 1 по 5-ые классы. Такое решение принять в связи с неблагоприятными погодными условиями – низкими температурами, - отмечается на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре.

Если верить прогнозам синоптиков, то с 12 февраля ситуация изменится не сильно. Потеплеет лишь на несколько градусов. Не сильно изменится и влажность. Но информации о возможном продлении внезапных каникул пока нет.

Сейчас по всему региону ощущается резкое похолодание. Ждать потепления пока не стоит. Возможно столбик термометра будет показывать привычную для февраля лишь в конце месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU