2019-02-07T07:37:01+03:00
Спорт

«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в Хабаровске

Эта победа стала для армейцев 38 в сезоне
Мария ИГНАТЬЕВА
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«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в Хабаровске«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в ХабаровскеФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Хабаровские хоккеисты с мячом провели первую домашнюю игру после Чемпионата мира по бенди. Восемь наших игроков были в составе сборной страны. Семь из приехали домой с золотыми медалями, восьмой играл за шведов. Хоккеисты накануне встретились на льду «Арены Ерофей» с «Водником». Противник на момент стартового свистка занимал третье место в турнирной таблице, поэтому игра была более чем увлекательной.

- Игра для хозяев получилась крайне непростой. Отдав много эмоций и физических сил на льду шведского Венерсборга, хабаровчане, вполне ожидаемо, попали в «функциональную яму», которая сказалась на качестве их игры, - отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Однако превосходства в классе над соперником оказалось вполне достаточно для того, чтобы записать на свой счет очередную победу.

Игра закончилась со счетом 5:3. Победу одержали хабаровчане. Она стала для них 38 в сезоне. Всего было 39 матчей, лишь в одном они сыграли в ничью. Следующую встречу они проведут 9 февраля против «Строителя» из Сыктывкара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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