Потеряв телефон, мужчина из Хабаровского края лишился денег с карты
В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали 19-летнего безработного жителя Верхнебуреинского района. Его подозревают в краже денег с помощью мобильного телефона. Потерпевшим стал мужчина из того же района. Накануне он потерял свой гаджет, его нашел подозреваемый.
- Он убедился, что на данном абонентском номере подключена услуга онлайн банкинга, перевел семь тысяч рублей на свой счет, а затем вытащил из телефона сим-карту, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Оказалось, что парень нигде не работает. Деньги он потратил на личные нужды. Более того, раньше уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По данному случаю возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, парню грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU