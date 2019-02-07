Потеряв телефон, мужчина из Хабаровского края лишился денег с карты

7 Февр. 07:52 2019-02-07T07:52:11+03:00

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В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали 19-летнего безработного жителя Верхнебуреинского района. Его подозревают в краже денег с помощью мобильного телефона. Потерпевшим стал мужчина из того же района. Накануне он потерял свой гаджет, его нашел подозреваемый.

- Он убедился, что на данном абонентском номере подключена услуга онлайн банкинга, перевел семь тысяч рублей на свой счет, а затем вытащил из телефона сим-карту, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что парень нигде не работает. Деньги он потратил на личные нужды. Более того, раньше уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По данному случаю возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает его виновным, парню грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU