2019-02-07T08:47:50+03:00
Общество

Почти семь тысяч человек сдадут ЕГЭ в Хабаровском крае

Из них больше 650 людей – выпускники прошлых лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Почти семь тысяч человек сдадут ЕГЭ в Хабаровском краеПочти семь тысяч человек сдадут ЕГЭ в Хабаровском краеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае назвали предварительные данные о числе людей, которые планируют написать ЕГЭ. По данным регионального министерства образования и науки, экзамены планируют сдать 6 тысяч 786 человек. При это зарегистрировались на экзамен 6 тысяч 662 жителя региона. Остальные, а х 124 школьника, - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, они будут сдавать государственный выпускной экзамен.

- На вопросы единого государственного экзамена ответят 5 тысяч 954 выпускника текущего года и 669 выпускников прошлых лет. Также ЕГЭ сдадут обучающиеся по программам среднего профессионального образования, лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в прошлые годы, и старшеклассники, которые в 10 классе закончили изучать образовательную программу по географии, - сообщили представители ведомства.

Наибольшей популярностью пользуется обществознание. В краевом правительстве отметили, что этот предмет выбрали 58,8% выпускников. Он традиционно лидирует у школьников. На втором месте физика, ее выбрали 22,8 % школьников. Замыкает тройку история - 20,7 % учащихся.

А вот с математикой все обстоит немного сложнее. В этом году школьники могут выбрать только один уровень для сдачи ЕГЭ по этому предмету. Профильный экзамен будут сдавать 52 % или 3 тысячи 106 человек, базовый – 48 % или 2 тысячи 856 учащихся. Впервые в этом году есть возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. Этим шансом воспользуются 13 человек.

Досрочная сдача ЕГЭ начнется 20 марта и продлится до 10 апреля. Весной свои силы опробуют 154 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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