2019-02-07T09:21:40+03:00
Общество

Аллея Олимпийской славы появится в Хабаровске

Тождественное открытие состоится 10 февраля
Мария ИГНАТЬЕВА
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Аллея Олимпийской славы появится в ХабаровскеАллея Олимпийской славы появится в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске уже на этих выходных, 10 февраля состоится торжественное открытие аллеи Олимпийской славы. Появится она на главной набережной города по случаю проведения в Сочи в 2015 году Олимпийских игр.

- Церемония пройдет напротив легкоатлетического манежа стадиона имени Ленина. Там появятся информационные баннеры с фотографиями и биографией хабаровских спортсменов, которые в разные годы представляли наш регион на Олимпийских и Паралимпийских играх, - сообщает правительство Хабаровского края.

А после тождественного открытия всех пришедших ждет семейно-спортивный праздник. Будут соревнования по катанию на коньках, биатлон и хоккей с мячом. А профессиональные тренеры научат всех желающих этим видам спорта. Завершится все встречей любительских хоккейных команд «Амурские леопарды» и «Тигрицы Амура» и танцевальным флешмобом.

Состоится семейно-спортивный праздник 10 февраля на главном открытом катке Хабаровске в 12:00. Чтобы принять участие нужно зарегистрироваться по телефону: 611-414.

ИСТОЧНИК KP.RU

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