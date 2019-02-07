Комсомольская спортсменка завоевала «золото» в Европе

7 Февр. 10:44 2019-02-07T10:44:09+03:00

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Спортсменка их Комсомольска-на-Амуре завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивному ориентированию, который проходит в турецком городе Сарикамис. Они еще не закончены, поэтому представители нашего региона могут занять еще несколько призовых мест.

- В первый день спортсмены разыграли медали в дисциплине «спринт». Алена Трапезникова показала лучший результат среди девушек, опередив двух представительниц Швеции, - отметили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Однако отметилась не только представительница прекрасной половины человечества, но и хабаровчанин Сергей Горланов. Он занял четвертое место. Сегодня спортсменам предстоит еще одно испытание, они будут выступать в смешанной эстафете.

В Хабаровске, к слову, тоже проходил принимал чемпионат и Кубок России по спортивному ориентированию. Да, уровень немного меньше, но тем не менее даже тогда сборная нашего региона показала один из лучших результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU